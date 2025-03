Evento reúne Cariani e influenciadores do fisiculturismo em Fortaleza

O 2º Encontro de Gigantes, ligado ao universo do fisiculturismo, nutrição e treinamento, será no próximo sábado, 15, no Hotel Oásis Atlântico Beira Mar

Fortaleza irá receber, no próximo sábado, 15, o 2º Encontro de Gigantes. O evento, considerados um dos maiores do Brasil relacionado ao universo do fisiculturismo, nutrição e treinamento, acontecerá no Hotel Oásis Atlântico Beira Mar, de 8h às 19h.

Renato Cariani, uma das maiores referências do universo fitness no Brasil, será o comandante do evento — que contará com diversas palestras e workshops. Além dele, Júlio Balestrin, Luiz Salles, Laércio Refundini, Diogo Círico, Leandro Ribeiro, e Leandro Twin estarão presentes no evento.