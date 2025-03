Fortaleza recebe, em abril, a etapa de outono do Circuito das Estações

O evento vai acontecer no início de abril e terá categorias de 5k, 10k e 13k

A cidade de Fortaleza vai receber a primeira fase do Circuito das Estações 2025. A Etapa Outono terá largada no domingo, 6 de abril, no Aterro da Praia de Iracema.

O evento está no seu 19º ano de história, e promete reunir grande público rumo a mandala. A Corrida das Estações é dividida em quatro etapas: Outono, Inverno, Primavera e Verão, quem consegue completar os quatro desafios, forma a sonhada mandala, junção das quatro medalhas.