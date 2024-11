5 motivos para praticar corrida de rua

Mover-se nos arredores, sentir o vento no rosto e transformar qualquer espaço em um lugar para se exercitar: a corrida de rua carrega uma essência única, acessível para diferentes perfis e idades. Com um par de tênis confortável e disposição, é possível adotar um estilo de vida mais dinâmico, que se encaixa na rotina.

Para José Gustavo, coordenador do curso de Educação Física da Faculdade Anhanguera, a corrida é uma das atividades físicas de alto impacto mais praticadas pelas pessoas ao redor do Brasil e do mundo, contribuindo com a melhora da saúde e do bem-estar geral delas.