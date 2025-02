Luka Doncic estreia nos Lakers com vitória sobre o Utah Jazz na NBA

A equipe angelina tomou conta do jogo desde os primeiros minutos, e derrotou o Jazz com tranquilidade

/ Crédito: ADAM PANTOZZI NBAE / Getty Images Getty Images via AFP

O esloveno Luka Doncic estreou nos Los Angeles Lakers na madrugada desta segunda-feira, 11. Na ocasião, a equipe angelina derrotou o Utah Jazz por 132 a 113. No confronto, o armador, que não atuava desde o Natal, quando sofreu uma distensão na panturrilha, na época ainda em Dallas, anotou 14 pontos, cinco rebotes e quatro assistências.

A estreia do esloveno, que foi trocado na madrugada do último dia 2 de fevereiro, no que pode ter sido a maior troca da história da NBA, era aguardada ansiosamente por fãs, atletas e, até mesmo, pelo próprio armador.