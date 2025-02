Marcelo Melo e Rafael Matos vencem e mantêm Brasil vivo no Rio Open

Dupla nacional derrotou o neerlandês Jean-Julien Roger e o português Francisco Cabral por 2 sets a 0, e avança às semifinais do ATP 500 do Rio de Janeiro

Apesar das eliminações na chave de simples, o Brasil segue com chance de título no Rio Open, o ATP 500 do Rio de Janeiro. A dupla formada por Marcelo Melo e Rafael Matos derrotou o neerlandês Jean-Julien Roger e o português Francisco Cabral por 2 sets a 0, parciais 6/4 e 6/3, e avançou para as semifinais.

Se nas duplas a esperança de título segue viva, no simples ela se encerrou na madrugda desta quinta-feira, 20. Em jogo extremamente equilibrado, o cearense Thiago Monteiro foi eliminado pelo taiwanês Tseng Chun-hsin, de virada, por 2 a 1, parciais 7/6(4), 3/6 e 6(4)/7.

O cearense era o único tenista nacional nas oitavas de final do Rio Open. Outros quatro caíram logo na rodada de estreia. Entre eles o prodígio João Fonseca, que aos 18 anos já é o número 1 do País no ranking da ATP. Ele foi derrotado por 2 sets a 0, parciais 6/1 e 7/6(4), pelo francês Alexandre Müller, 60º do mundo.

Com a derrota, Fonseca vai cair pelo menos 8 posições, ficando, até o momento, em 78º. O número 2 do Brasil, Thiago Seyboth Wild, deve cair para 86º do mundo, enquanto Monteiro sairá do top-100. As quedas se dão porque os três tenistas chegaram às quartas de final do Rio Open 2024, campanhas estas que não conseguiram repetir em 2025.