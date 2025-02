Cearense Thiago Monteiro garante primeira vitória brasileira no Rio Open

Tenista derrotou o argentino Facundo Díaz Acosta de virada, por 2 sets a 1, parciais 3/6, 6/3 e 7/6(3). Já Felipe Meligeni foi eliminado por Alexander Shevchenko, do Cazaquistão

De virada, Thiago Monteiro conquistou a primeira vitória brasileira no ATP 500 do Rio de Janeiro, o Rio Open. O cearense, 99º do ranking mundial, derrotou o argentino Facundo Díaz Acosta (115º) por 2 sets a 1, parciais 3/6, 6/3 e 7/6(3).

Mais cedo, Felipe Meligeni, foi eliminado pelo cazaque Alexander Shevchenko. O atleta do Cazaquistão venceu por 2 sets a 0, parciais 6/4 e 6/2.