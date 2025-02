Djokovic critica 'incoerências' do sistema antidoping no tênis

Novak Djokovic pediu nesta segunda-feira (17) que as autoridades mundiais do tênis revisem o sistema antidoping, apontando "incoerências" no tratamento dado às estrelas Jannik Sinner e Iga Swiatek, e a jogadores de classificação inferior no ranking.

A Agência Mundial Antidoping (Wada) anunciou no sábado que chegou a um acordo com Sinner, número um do mundo, após um exame em março de 2024 que revelou traços de clostebol, um esteroide anabolizante. Esse acordo prevê uma suspensão de três meses para o italiano de 23 anos, três vezes campeão de Grand Slam, que corria o risco de sofrer uma suspensão de dois anos e poderá retornar às competições no final de maio, antes de Roland Garros.