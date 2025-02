Tênis: ATP anuncia relação de duplas do Rio Open

A ATP (Associação de Tenistas Profissionais) anunciou nesta segunda-feira (3) a relação de duplas que disputarão o Rio Open, competição de nível ATP 500 que será realizada entre 15 e 23 de fevereiro no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro.

Um dos destaques é a única dupla 100% brasileira garantida diretamente através do ranking, formada por Marcelo Melo, dono de 38 títulos no circuito de duplas, e por Rafael Matos, o primeiro brasileiro a levantar o troféu do Rio Open (em 2024 com Nicolas Barrientos) e campeão do Australian Open 2023 nas duplas mistas (com Luísa Stefani).