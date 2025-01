Brasil bate Suécia e avança de forma inédita às quartas do Mundial de handebol

O Brasil viveu uma classificação inédita nesta sexta-feira, 24, ao vencer a Suécia por 27 a 24 no Mundial de Handebol em Oslo, na Noruega. Com a vitória, o grupo amarelo avançou pela primeira vez na história para as quartas de final da competição. A partida também marcou a primeira vitória brasileira diante da equipe nórdica em torneio oficial e a segunda vitória do grupo na competição atual frente a uma seleção europeia. Na primeira rodada, a seleção já havia batido a Noruega.

A vitória brasileira foi construída sem grandes empecilhos. O grupo esteve à frente do placar desde o início e conseguiu segurar a vantagem construída do início ao fim do embate. O triunfo passou bastante pelas mãos do goleiro Rangel, que fez 20 defesas e teve um alto aproveitamento.