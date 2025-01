Liga Poliesportiva recebe Sophia Medina e Veronica Hipólito em sua abertura

Evento que completa 10 anos em 2025 será realizado em Fortaleza, no mês de fevereiro, e espera reunir mais de duas mil crianças

Sophia tem 19 anos e é irmã do campeão mundial e medalhista olímpico Gabriel Medina. No mundo do surfe, venceu o Pan-Americano da Associação Internacional de Surfe em 2022 e o Sul-Americano da Liga Mundial de Surfe no mesmo ano.

A Liga poliesportiva da Nescau recebe a surfista Sophia Medina e a velocista Verônica Hipólito para a primeira etapa da edição de 10 anos do evento, que ocorrerá em Fortaleza no dia 8 de fevereiro, um sábado, entre 9 e 17 horas.

Esta é a segunda vez em que a atleta participa da abertura do evento em Fortaleza, estando presente na largada da competição de surfe do campeonato em 2024.

Verônica Hipólito foi campeã mundial de para-atletismo nos 200 metros rasos aos 17 anos, além de ter conquistado medalha de prata nos 100 metros da mesma edição. Dona de três medalhas paralímpicas, sendo uma de prata e duas de bronze, a esportista é um dos grandes nomes do atletismo nacional.

A organização do evento espera reunir duas mil crianças entre 7 e 17 anos e tem 10 práticas esportivas, sendo elas: futsal, futareia, vôlei de praia, skate, surfe, beach tennis, altinha, circuito chute ao gol, starting surf e futmesa. Todos os esportes também contam com versões adaptadas para crianças com deficiência.

As inscrições para a Liga Esportiva são feitas por meio do site Liga Nescau e possuem as seguintes categorias: