A 4ª etapa do Campeonato Cearense de Va'a (Canoa Havaiana) acontecerá na enseada do Mucuripe, em

frente ao clube Ceará Sup Club, nos dias 1 e 2 de fevereiro. As inscrições estarão abertas até o dia 25 de janeiro, este sábado, e podem ser realizadas por meio deste link.

O primeiro dia de evento, realizado no sábado, 1º, terá seu início às cinco horas da manhã e se estenderá até às 10 horas, com premiação marcada para o meio-dia.