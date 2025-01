Fortaleza BC vence Botafogo por 83 a 74 e sai da lanterna no NBB

O Fortaleza Basquete Cearense voltou aos caminhos da vitória no NBB na noite desta segunda-feira, 20, ao vencer o Botafogo por 83 a 74, em partida realizada no Ginásio Oscar Zelaya, em General Severiano, no Rio de Janeiro. Com o resultado, o Carcalaion sai da lanterna do torneio nacional, lugar agora ocupado pelo Caxias do Sul, e conquista seu segundo triunfo como visitante no torneio.



Na luta pelo distanciamento da lanterna do NBB, Fortaleza BC e Botafogo protagonizaram uma partida bem disputada. No primeiro quarto, a vantagem ficou com a equipe da casa por três pontos de diferença: 20 a 17. No segundo, o Carcalaion conseguiu ser um pouco mais superior em boa parte do embate, principalmente com Orresta, mas com o placar pegado o Glorioso conseguiu se colocar novamente na frente no último segundo com uma cesta de três de Sifontes.