Djokovic derrota Alcaraz de virada e avança à semifinal do Aberto da Austrália

Serbia's Novak Djokovic celebrates victory over Spain's Carlos Alcaraz after their men's singles quarterfinal match on day ten of the Australian Open tennis tournament in Melbourne on January 22, 2025. / Crédito: MARTIN KEEP

Em um intenso confronto de 3h36min, Novak Djokovic (3º no ranking ATP) venceu o espanhol Carlos Alcaraz (7º colocado) por 3 sets a 1 (com parciais de 4/6, 6/4, 6/3 e 6/4), na manhã desta terça-feira, 21, e avançou à semifinal do Aberto da Austrália. Com o resultado, Djokovic aumentou a vantagem de vitórias contra Alcaraz, sendo cinco triunfos em oito jogos. Novamente provando a excelente forma física, no auge de seus 37 anos, o sérvio resistiu a uma boa performance de Alcaraz, que saiu na frente ao assumir o controle do primeiro set. O espanhol chegou a fazer 13 winners, contra três de Djokovic.

Após deixar a quadra da Rod Laver Arena para receber atendimento médico, Djokovic retornou com dificuldades, mas iniciou melhor no segundo set e conseguiu uma quebra para sair vencendo por 3/0 no segundo set. Alcaraz, porém, acompanhou o ritmo do adversário e conseguiu empatar ao salvar dois break-points.