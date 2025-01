Fortaleza anuncia técnico, reforços e renovações para o time de futsal de 2025

Após a confirmação da continuidade do projeto, o Fortaleza iniciou a montagem de sua equipe de futsal para a temporada 2025. O time terá um calendário intenso, disputando seis competições: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Cearense, Copa do Estado, Copa do Nordeste e Supercopa do Brasil.

Dessas, o Leão é o atual campeão de três — Campeonato Brasileiro, Copa do Nordeste e Copa do Estado — e carrega a responsabilidade de defender seus títulos em 2025.