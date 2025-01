Fortaleza BC encara Botafogo fora de casa para tentar sair da lanterna do NBB

Armador Enzo no jogo União Corinthians x Fortaleza Basquete Cearense pelo NBB 2024/2025 / Crédito: Vinicius Molz Schubert/União Corinthians

O Fortaleza Basquete Cearense teve pouco tempo para lamentar a derrota diante do Vasco da Gama. Ainda no Rio de Janeiro, o Carcalaion tem novo desafio nesta segunda-feira, 20, contra o Botafogo, a partir das 19h30min, no Ginásio Oscar Zelaya. O embate terá transmissão pelo YouTube do NBB, NBB Basquetpass e UOL. No último sábado, 18, o time cearense amargou revés por um ponto de diferença para o Vasco: 75 a 74. O resultado negativo em um duelo acirrado colocou novamente o Fortaleza BC na última colocação da competição nacional, com apenas 23,8% de aproveitamento.

A principal razão para a campanha ruim do Carcalaion é o retrospecto como visitante. A equipe comandada por Flávio Espiga soma dez derrotas e somente uma vitória em 11 duelos longe de Fortaleza. O único triunfo fora de casa foi contra a Unifacisa-PB, em dezembro.