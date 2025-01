Fortaleza BC luta, mas perde para o Vasco por um ponto pelo NBB

Lance do jogo Vasco da Gama x Fortaleza, no ginásio de São Januário, pelo NBB / Crédito: Mauricio Almeida/R10 Score Vasco

Em confronto equilibrado e emocionante, o Fortaleza Basquete Cearense lutou até o fim, mas perdeu para o Vasco da Gama por 75 a 74, neste sábado, 18, no ginásio de São Januário, em Rio de Janeiro, pelo NBB. O revés fora de casa coloca novamente o Carcalaion na última posição da competição nacional. No primeiro quarto do jogo, o Cruzmaltino foi superior e ficou à frente do placar durante quase o tempo inteiro, fechando a etapa em 21 a 18.

No período seguinte, o embate se manteve parelho, mas com poucos pontos. O Fortaleza BC desperdiçou lances livres, mas ainda conseguiu virar parcialmente o placar. O Vasco pediu tempo pela primeira vez e, na volta, retomou a vantagem, indo para o intervalo com 39 a 32.

Os visitantes voltaram com postura diferente do vestiário e movimentaram a partida na terceira etapa. O Carcalaion mostrou reação e se manteve na caça à vantagem dos mandantes, perseguindo o empate. Os times erravam muitos arremessos, sobretudo de três pontos, o que aumentou a tônica de equilíbrio. Com cesta no último lance, o Vasco garantiu 56 a 55 no placar. No último período do duelo, o nível parelho persistiu. Tanto o Cruzmaltino quanto o Tricolor arriscaram muitos "chutes" de três, estratégia que funcionou nos minutos finais. O Fortaleza BC chegou a ficar à frente nos últimos segundos, mas com uma cesta de três pontos de Jamaal a cinco segundos do apito final, o Vasco carimbou o triunfo por 75 a 74 dentro de casa. Os cestinhas do jogo foram Gustavo Basílio, do Vasco, e Renan, do Fortaleza Basquete Cearense, com 18 pontos cada. O grande destaque em estatísticas foi Marquinhos, do Cruzmaltino: 17 pontos, cinco rebotes e cinco assistências.