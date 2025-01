Foto icônica de Gabriel Medina na Olimpíada leva o "Oscar" da fotografia esportiva

A imagem foi capturada no dia 29 de julho, pelo fotógrafo francês Jerome Brouillet, durante os Jogos Olímpícos de Paris-2024

Foto de Gabriel Medina, uma das mais icônicas da história dos Jogos Olímpicos, ganhou nessa quinta-feira, 10, um prêmio internacional no World Sports Photography Awards, concurso que premia os melhores registros esportivos do ano.

A imagem foi capturada no dia 29 de julho, pelo fotógrafo francês Jerome Brouillet, durante a bateria de classificação para as quartas de final do surfe masculino nas Olimpíadas de Paris 2024.