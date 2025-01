Aberto da Austrália: Bia Haddad é a primeira brasileira a vencer

O Beatriz Haddad Maia, do Brasil, reage depois de vencer o segundo set contra Julia Riera, da Argentina, durante a partida de seus singles no terceiro dia do torneio Aberto da Austrália em Melbourne em 14 de janeiro de 2025 / Crédito: Paul Crock / AFP

Após duas eliminações no masculino, o Brasil finalmente venceu na chave principal do Aberto da Austrália, em Melbourne. Tenista nacional mais bem ranqueada, a paulistana Beatriz Haddad Maia venceu a argentina Julia Riera por 2 sets a 1, de virada, parciais 4-6, 7-5 e 6-2 e avançou no Grand Slam que abre o calendário de majors. Na segunda rodada, a brasileira, atual 17ª do ranking mundial da WTA, encara a russa Erika Andreeva, 114 do mundo.