Veja onde assistir às estreias de Bia Haddad e João Fonseca no Aberto da Austrália

Beatriz Haddad Maia estreia no Aberto da Austrália na noite desta segunda-feira, 13, contra a argentina Julia Riera, com horário previsto para as 21h (de Brasília), na 1573 Arena. A tenista brasileira é a cabeça de chave número 15 e terá pela frente uma adversária vinda da qualificatória. A partida entre Bia Haddad Maia e Julia Riera será transmitida pela ESPN e pela plataforma de streaming Disney+. Você também acompanha toda a repercussão da partida e do Grand Slam aqui no gazetaesportiva.com.

Bia tenta neste ano mostrar que pode estar entre as melhores do Aberto da Austrália, Grand Slam que ela tem mais dificuldade de chegar longe – seu melhor resultado foi disputar a terceira rodada, no ano passado.

João Fonseca João Fonseca estreia no Aberto da Austrália nesta terça-feira, pela manhã. Sua partida contra Andrey Rublev, cabeça de chave número nove do torneio, está prevista para as 6h30 (de Brasília), na Margaret Court Arena. A estreia de João Fonseca no Aberto da Austrália será transmitida pela ESPN e pela plataforma de streaming Disney+. Você também acompanha toda a repercussão da partida e do Grand Slam aqui no gazetaesportiva.com. Aos 18 anos, João Fonseca chega para essa estreia como atual campeão do Next Gen Finals, torneio que reúne os melhores jogadores do mundo de até 21 anos, e do Challenger de Camberra. O brasileiro também venceu três jogos da qualificatória para assegurar uma vaga na chave de simples do Aberto da Austrália.