Djokovic perde set, mas avança à 2ª rodada do Aberto da Austrália

O tenista sérvio Novak Djokovic, recordista de títulos no Aberto da Austrália (10), estreou nesta segunda-feira (13) na atual edição do torneio com vitória sobre o americano Nishesh Basavareddy (N.107), que consegui bater o ex-número 1 do mundo no primeiro set.

Djokovic fechou o jogo com parciais de 4-6, 6-3, 6-4 e 6-2, em duas horas e 58 minutos, e se juntou na segunda rodada a outros favoritos ao título como Jannik Sinner (N.1), Alexander Zverev (N.2) e Carlos Alcaraz (N.3).