Alcaraz vence sem sustos em estreia no Aberto da Austrália

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 3 do mundo, estreou no Aberto da Austrália com uma vitória tranquila sobre o cazaque Alexander Shevchenko (N.77), nesta segunda-feira (13), em Melbourne.

Alcaraz fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 3-1, 7-5 e 6-1, em uma hora e 54 minutos.