Os oito melhores colocados no primeiro turno do Novo Basquete Brasil (NBB) começam a disputar a partir de 25 de janeiro a Copa Super 8, torneio mata-mata com jogos únicos. Último a garantir vaga, o Vasco (7º colocado) enfrentará o vice-líder Flamengo, no Clássico dos Milhões. Já o líder Minas Tênis Clube encara o São Paulo (8º). Os demais embates serão Franca (3º) x Pinheiros (6º) e Brasília (4º)x União Corinthians (5º).