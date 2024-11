Flamengo homenageia ídolo do basquete em aniversário do clube

Olivinha é considerado o maior jogador da história do basquete do Flamengo. Ele aposentou-se das quadras em junho deste ano, com 27 taças Crédito: Jogada 10

O Flamengo, um dos maiores clubes de futebol do Brasil, promoveu uma homenagem diferente nesta última sexta-feira (15), quando completou 129 anos de vida. Afinal, o Rubro-Negro imortalizou Olivinha com um busto na Gávea, a sede social do clube. Carlos Alexandre Rodrigues do Nascimento, o “Deus da Raça”, é amplamente considerado o “Zico do basquete rubro-negro”. O eterno camisa 16 do FlaBasquete se torna o primeiro atleta olímpico do clube a receber esta honraria. Ele é bicampeão do mundo pelo Flamengo, maior campeão da história do NBB (Novo Basquete Brasil) e detentor de uma série de recordes no basquete nacional e mostrou-se muito emocionado com a homenagem.

"Estou sentindo uma emoção muito grande, nunca senti isso na minha vida. Eu jamais pensei que eu poderia receber um busto, uma homenagem como essa. Estou super feliz! Para mim, é a maior honra da minha vida. Só gratidão por tudo – Clube de Regatas do Flamengo, eu te amo! Vou te carregar para sempre no meu coração. Obrigado por tudo que você me proporcionou e pela homenagem fantástica que vocês fizeram pra mim", comentou Olivinha.