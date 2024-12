Mundial de Vôlei Feminino ao vivo hoje, 22: onde assistir à final

O Campeonato Mundial de Clubes de Vôlei Feminino 2024 alcança sua fase final, com duas equipes se classificando após as disputas semifinais

Na final do Mundial de Clubes Feminino de Vôlei 2024, duas equipes se classificaram após as semifinais e vão decidir o título neste domingo às 8h30min (horário de Brasília).

A transmissão das partidas será feita pelo serviço de streaming Volleyball World, que exibe a competição mediante assinatura, com planos a partir de R$ 20.

Além do streaming, o SporTV 2, na TV fechada, transmitirá as partidas, priorizando as rodadas decisivas e os jogos das equipes brasileiras.

Mundial de Vôlei Feminino 2024: onde assistir ao vivo aos jogos de hoje, 22

Conegliano e Red Rockets se enfrentam no primeiro jogo do dia, seguido por Tianjin contra Minas. Confira onde assistir aos jogos de hoje, 20 de dezembro.

Disputa pela terceira colocação – 4 horas (Volleyball World e SporTv)



Final – 8h30min (Volleyball World e SporTv)

Mundial de Vôlei Feminino: Resultados na fase de grupo

Das representantes brasileiras, apenas o Praia Clube avançou para a semi; o Minas ficou na terceira colocação em sua chave e foi desclassificada.