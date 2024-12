Mundial de Vôlei Feminino ao vivo hoje, 20: onde assistir aos jogos

O Tianjin, hoje, 20, vai enfrentar o Minas: Saiba quais serão os jogos do dia 20 de dezembro de 2024 no Mundial de Clubes feminino de 2024 / Crédito: Divulgação / Volleyball World Champs

Na terceira rodada do Mundial de Clubes Feminino de Vôlei, dois jogos decisivos definirão as equipes classificadas para a próxima fase do torneio. Cruzeiro derrota Trentino, da Itália, e é pentacampeão do Mundial de Clubes de vôlei; SAIBA MAIS

Além do streaming, o SporTV 2, na TV fechada, transmitirá as partidas, priorizando as rodadas decisivas e os jogos das equipes brasileiras. Mundial de Vôlei Feminino 2024: onde assistir ao vivo aos jogos de hoje, 20 Conegliano e Red Rockets se enfrentam no primeiro jogo do dia, seguido por Tianjin contra Minas. Confira onde assistir aos jogos de hoje, 20 de dezembro. Conegliano x Red Rockets - 4h (Volleyball World)



- 4h (Volleyball World) Tianjin x Minas - 8h30 (Volleyball World e SporTv)

Mundial de Vôlei Feminino: Resultados Hoje, dia 19, tiveram início os jogos que abriram a terceira rodada da fase de grupos. Duas equipes já estão matematicamente eliminadas: Ninh Bình e Zamalek.

Confira os resultados de cada rodada até o momento:

1º rodada Minas 0 x 3 Vero Vôlei Milão - 16 de dezembro

Praia Clube 0 x 3 Conegliano - 17 de dezembro

Red Rockets 3 x 0 Ninh Binh - 17 de dezembro



Tianjin 0 x 3 Zamalek - 17 de dezembro

2º rodada Conegliano 0 x 3 Ninh Binh - 17 de dezembro

Minas 3 x 0 Zamalek - 18 de dezembro



Red Rockets 0 x 3 Praia Clube - 18 de dezembro



Tianjin 0 x 3 Vero Vôlei Milão - 18 de dezembro 3º rodada Ninh Binh 0 x 3 Praia Clube - 19 de dezembro



Vero Vôlei Milão 3 x 0 Zamalek - 19 de dezembro

Conegliano x Red Rockets - 20 de dezembro



Tianjin x Minas - 20 de dezembro Mundial de Vôlei Feminino: tabela Com o encerramento da terceira rodada, as duas melhores equipes de cada grupo avançam para as fases decisivas (semifinais e final). A grande final está programada para o dia 22 de dezembro.