João Fonseca vence de novo, segue 100% e já ganhou R$ 1,5 milhão em premiação

O tenista brasileiro vai enfrentar o francês Luca Van Assche, número 128 do mundo, por vaga na decisão do Next Gen Finals, torneio de exibição entre os oitos melhores jogadores de até 20 anos no circuito ATP

Nas semifinais do torneio de exibição que reúne os oito melhores tenistas de até 20 anos do mundo, o carioca vai enfrentar o francês Luca Van Assche, 128 do mundo, que mais cedo venceu o americano Nishesh Basavareddy. A disputa por vaga na final será às 15 horas. O outro finalista sai do confronto entre os americanos Alex Michelsen — único invicto da campeonato além de Fonseca — e Learner Tien.

O tenista brasileiro João Fonseca , de apenas 18 anos, encerrou a primeira fase do Next Gen Finals com 100% de aproveitamento. Nesta sexta-feira, 20, ele venceu o tcheco Jakub Mensik, número 48 do ranking da ATP, por 3 sets a 2, parciais de 3-4(4), 4-3(8), 4-3(5), 3-4(4) 4-3(5), em Jeddah, na Arábia Saudita.

Na partida desta quinta-feira, João Fonseca jogava para cumprir tabela, pois já estava classificado após vencer Tien e o número 20 do mundo, o francês Arthur Fils. O carioca já tinha garantido a vaga em primeiro e Mensik já estava eliminado. Ainda assim, a partida foi equilibrada e bem disputada. Os cinco sets disputados, em melhor de quatro games — regulamento especial do Next Gen — foram decididos no tie-break.

Apesar de não contar pontos no ranking, o Next Gen Finals tem dois objetivos centrais. O primeiro é o prestígio de revelar grandes nomes do circuito mundial de tênis. Líder do ranking mundial, o italiano Jannik Sinner foi campeão em 2020, enquanto o terceiro do mundo, Carlos Alcaraz, venceu em 2021. O outro fator chave é a premiação.

Com a classificação e as três vitórias, por exemplo, João Fonseca já garantiu mais de R$ 1,5 milhão em premiação. Caso vença semifinal e final, a bolada passa dos R$ 6 milhões. Aos 18 anos, o atual número 145 do ranking mundial é o caçula do Next Gen Finals e o único nascido em 2006 entre os 150 melhores tenistas do mundo.