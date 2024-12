Lutador cearense Marney Max nocauteia rival em 10 segundos no Shooto Brasil

Cearense Marney Maxx venceu Esteferson da Silva por nocaute no primeiro round do Shooto Brasil. / Crédito: Marcell Fagundes/Shooto Brasil

O Estado do Ceará se destacou nos ringues neste último fim de semana. Em estreia no Shooto Brasil 126, o cearense Marney Max venceu Esteferson da Silva em luta de peso casado até 74,8kg nos primeiros segundos do round inicial com um nocaute brutal. O embate ocorreu na última sexta-feira, 13, no Rio de Janeiro. Leia também: Paratleta cearense vende paçoquinha no sinal e rifa moto para ir ao Mundial de Jiu-Jitsu

Após a luta, Max celebrou o resultado nas redes sociais. "Não basta sonhar, você tem que correr atrás sem esperar por ninguém, lutar e acreditar", escreveu o paratleta.

Na luta, ele não deu vida fácil ao adversário, a quem pressionou desde os segundos iniciais. Após aplicar um chute alto e um golpe de direita, ele ganhou a confiança para aplicar um cruzado vendo Esteferson fragilizado e nocauteou o oponente ainda no primeiro round. O triunfo marcou não somente seu retorno aos ringues de MMA após 2 anos e 9 meses, mas também sua terceira vitória consecutiva. No geral, agora Max contabiliza seis triunfos e quatro reveses no cartel profissional. Conheça Marney Max Multicampeão estadual, nacional e internacionalmente, Marney Max tem uma condição que, em vez invés de ser tratada como obstáculo, o alçou ainda mais alto no mundo das artes marciais. Para praticar e colecionar medalhas no jiu-jitsu, ele lida com uma má formação congênita que o fez crescer sem uma parte do braço esquerdo.

Tendo sofrido com o bullying e a baixa autoestima devido à deficiência, Marney conheceu, ainda na adolescência, o que seria a sua mudança de vida e a porta de entrada para o seu começo nas artes marciais: o kung-fu. “Um dia eu vi o Paulo Bahia, conhecido como Júnior Coca, praticando e achei aquilo sensacional”, contou ao O POVO em entrevista recente, lembrando do amigo e inspiração para entrar no mundo da luta. A partir daquele dia, o fortalezense procurou uma academia em que pudesse praticar e entrou de vez no esporte, tendo disputado e ganhado sua primeira medalha aos 14 anos, com ajuda justamente daquele em que se espelhava.