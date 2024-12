Final da Copa NBA ao vivo: como assistir Thunder vs Bucks online

A transmissão de Milwaukee Bucks x Oklahoma City Thunder estará disponível por meio de multiplataformas. A final da competição será transmitida ao vivo nos streamings da NBA (League Pass), no Prime Video e no Disney+. Além disso, o canal de TV fechada ESPN também será responsável por exibir a decisão.

Milwaukee Bucks x Oklahoma City Thunder: primeira final da temporada

Em sua segunda edição, a Copa NBA terá sua final nesta terça-feira, 17. Oklahoma City Thunder e Milwaukee Bucks se enfrentam para decidir quem será o segundo campeão do torneio em Las Vegas — o primeiro título foi conquistado pelos Los Angeles Lakers.

O Thunder possui a melhor campanha na Conferência Oeste e conta com um dos núcleos mais promissores do momento na NBA. Além de ter uma estrela em ascensão (Shai Gilgeous-Alexander), a equipe conta com um elenco jovem e diversas futuras escolhas no draft.

Dessa forma, mesmo com peças que já poderiam conquistar o título da NBA e da Copa, a perspectiva de futuro da equipe é uma das mais promissoras.