Seleção masculina de basquete em cadeira de rodas conquista o bronze no Sul-Americano

A seleção brasileira de basquete em cadeira de rodas conquistou, no último domingo (3) em Bogotá (Colômbia), a medalha de bronze do Sul-Americano da modalidade. A conquista foi alcançada após um triunfo de 74 a 50 sobre a Venezuela. A medalha também confirmou a presença do Brasil na Copa América, que será disputada em 2025.