Knicks x Magic ao vivo: como assistir ao jogo da Copa NBA online

New York Knicks e Orlando Magic se enfrentam hoje, terça-feira, 3 de dezembro (03/12). O confronto é válido pela fase de grupos da Copa NBA. A partida será disputada no Madison Square Garden, em Nova York (EUA), às 21h30 (horário de Brasília).

A transmissão de New York Knicks versus Orlando Magic será disponível somente por meio das plataformas de streaming. A partida da competição terá transmissão ao vivo pela Prime Video, e no streaming exclusivo da NBA, o League Pass.

New York Knicks x Orlando Magic: rivalidade que vai decidir a liderança do grupo

Com a disputa valendo a invencibilidade no torneio de meia temporada, Knicks e Magic vão se enfrentar com intuito de decretar a equipe que irá terminar a fase de grupos da Copa NBA na liderança do grupo Leste A.

Os dois nos três jogos iniciais saíram como vencedores, logo o último jogo na fase inicial do torneio será decisiva. Já na temporada padrão na NBA, as duas equipes mantém o retrospecto com Magic e Knicks, ocupando a terceira e quarta colocação, respectivamente.

