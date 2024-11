Fortaleza BC pretende utilizar e realizar investimento no Paulo Sarasate em 2025

BRASIL, CEARÁ, FORTALEZA, 21.10.2022: Cuca x Cruzeiro, Super Liga de vôlei, partida que aconteceu no Ginásio Paulo Sarasate. (Foto: Aurelio Alves/ O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES

Além disso, outro fator determinante é a logística do Carcalaion em relação ao CFO. O time, por exemplo, raramente treina na quadra da praça esportiva. Com a intenção de investir R$ 350 mil no Paulo Sarasate, o Fortaleza Basquete Cearense visa reformas estruturais, principalmente no piso. Isso porque, no esporte da bola laranja, o piso precisa de duas camadas específicas. Atualmente, o orçamento anual do clube é de R$ 4 milhões. A tendência é que a diretoria do Carcalaion inicie as conversas com a Prefeitura de Fortaleza, atual responsável pela administração do ginásio, em breve. Nas tratativas, o clube vai procurar entender como pode assumir a gestão, além de garantir que a praça será utilizada de forma ativa.