Fortaleza BC vence Paulistano e encerra série de 7 derrotas

Fortaleza Basquete Cearense x Paulistano, pela NBB Crédito: Mateus Lotif / Fortaleza EC

Mais uma vez desfalcado de Dexter, o certinha do time, o Fortaleza BC teve de contar com uma defesa afiada para garantir o triunfo em casa. Apesar da baixa pontuação, o time cearense esteve à frente desde o final da primeira parcial e o Paulistano só liderou o placar por duas vezes, ainda no começo de jogo. O primeiro quarto foi todo de Demétrio, que fez 10 pontos, acertando 5 dos 7 arremessos tentados, e ainda pegou 5 rebotes. Assim, a parcial terminou em 19 a 15 para o Carcalaion. O segundo quarto teve um quadro parecido, com baixa pontuação e muitos erros. Em todo o primeiro tempo, o Paulistano só registrou três assistências. Para efeito de comparação, sozinho, o armador Orresta, do Fortaleza BC, já tinha quatro. Apesar disso, o time paulista encerrou a parcial em 16 a 15, com o jogo indo ao intervalo em 34 a 31.