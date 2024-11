Lanterna, Fortaleza BC visita Sesi Franca por reabilitação no NBB

Após duas derrotas consecutivas, o Fortaleza Basquete Cearense entra em quadra nesta sexta-feira, 29, diante de mais um paulista, desta vez para enfrentar o Sesi Franca, às 20 horas, no Ginásio Pedrocão, em Franca (SP), pela oitava rodada do primeiro turno do NBB. O confronto terá transmissão pelo canal oficial da competição no YouTube, NBB Basquetpass e Jumper Brasil.

O Carcalaion entrou em uma sequência de embates contra rivais de São Paulo a partir da vitória sobre o Paulistano (66 a 49), no último dia 11 e só encerrará o "mini Campeonato Paulista" diante do Pinheiros, em 14 de dezembro. No total, serão oito duelos consecutivos contra times do Estado do Sudeste.