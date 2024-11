Nuggets x Knicks ao vivo: como assistir ao jogo da NBA online

Denver Nuggets e New York Knicks se enfrentam hoje, segunda-feira, 25 de novembro (25/11). O confronto é válido pela temporada regular da NBA. A partida será disputada no Ball Arena, em Denver (EUA), às 23h horário de Brasília).

A transmissão de Denver Nuggets versus New York Knicks estará disponível apenas de forma online. A partida da NBA terá transmissão ao vivo no NBA League Pass.

New York Knicks vs Denver Nuggets: ambas as equipes têm nove vitórias

O Denver Nuggets apresenta um desempenho sólido com nove vitórias e seis derrotas após uma impressionante vitória sobre o Los Angeles Lakers no sábado, 23. Nikola Jokic está em excelente forma, Michael Porter Jr. tem demonstrado consistência em seu desempenho e Russell Westbrook parece cada vez mais confortável em seu papel em Denver.

No entanto, essa sequência positiva será testada hoje à noite com a chegada de Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns e o New York Knicks. O Knicks, com as mesmas nove vitórias e sete derrotas, ocupa o segundo lugar em classificação ofensiva, logo após o Cleveland Cavaliers (17-1), apesar de um desempenho abaixo das expectativas.

