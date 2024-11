Pelicans x Warriors ao vivo: como assistir ao jogo da NBA online

New Orleans Pelicans e Golden State Warriors se enfrentam hoje, sexta-feira, 22 de novembro (22/11). O confronto é válido pela fase de grupos da Copa NBA. A partida será disputada no Smoothie King Center, em Nova Orléans (EUA), às 21h30min (horário de Brasília).

New Orleans Pelicans x Golden State Warriors: Curry lidera a equipe que é líder do Leste

Tirando um pouco o foco da NBA, no meio da temporada, as equipes se enfrentarão na "Copa NBA". Definido por chaves, no Grupo C do Leste, Warriors e Pelicans irão se enfrentar na terceira rodada do torneio.

O Golden State Warriors, liderado por Stephen Curry, é o líder da chave com duas vitórias, assim como é líder do Leste. Já o Pelicans, por outro lado, vem em contramão, sem sua maior estrela, Zion Williamson; a equipe tem o segundo pior início de temporada no Leste.

Esta é a penúltima rodada da fase de grupos da Copa NBA, logo o confronto é crucial para o Golden State Warriors garantir sua classificação ou para o Pelicans se manter vivo, já que tem uma vitória e uma derrota.