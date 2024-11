Fortaleza enfrenta o Apodi na final do Brasileiro de Futsal em busca de título inédito

O Tricolor do Pici chega em sua quinta final no ano que marca o retorno do projeto, parado há duas temporadas

Em Mossoró, no interior do Rio Grande do Norte, o Fortaleza dá o primeiro passo rumo ao que pode ser um título inédito, tanto para o clube quanto para o futsal cearense. Neste domingo, 17, às 9 horas, o Tricolor do Pici enfrenta o Apodi-RN no primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro de Futsal, no Ginásio Pedro Ciarlini.

Essa será a quinta final do Leão em 2024, ano que marcou a retomada do projeto de futsal dentro do clube. Até agora, a equipe já conquistou dois títulos — a Copa do Estado e a Copa do Nordeste —, foi vice-campeã da Copa do Brasil e aguarda a decisão do Campeonato Cearense contra o São João de Jaguaribe, além da decisão no Brasileiro.