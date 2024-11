Fortaleza BC é dominado pelo Minas e chega a 7 derrotas seguidas no NBB

O placar final só não foi mais largo porque o Carcalaion conseguiu reagir no fim, fechando o jogo em revés por 86 a 64. Mas o primeiro tempo de partida foi de atropelo, com 49 a 20 para os mineiros. Para se ter ideia, apenas o trio Fuzaro (8 pontos), Arengo (9) e Hollowell (7) pontuou mais do que todo o elenco do Fortaleza BC nos dois primeiros quartos.

O roteiro de equilíbrio com decepção no finzinho até fez falta na noite desta quinta-feira, 7. Contra o KTO Minas, na Arena UniBH, em Belo Horizonte (MG), o Fortaleza Basquete Cearense nem teve chance de vislumbrar uma vitória que encerraria a sequência de derrotas, que agora chegou a sete jogos.

Em fato, o Minas, agora líder do NBB com 7 vitórias em 8 jogos, dominou todos os quesitos técnicos da partida: pontos, rebotes, assistências, roubadas de bola, tocos. Ao fim de três quartos, a vantagem chegou a 34 pontos: 70 a 36 para os mineiros.

O Fortaleza BC concentrou os ataques no quarteto Ewing, Renan, Anderson e Cassiano, mas apenas o norte-americano — cestinha da partida com 23 pontos — esteve com a mira calibrada.

Com ataque ineficiente por três quartos, o Carcalaion abusou das tentativas de três — 31 chutes de longe. Sem sucesso, pois só 9 dos arremessos atingiram a redinha, parcos 29% de acerto. Já o Minas teve melhor aproveitamento de 2, de 3 e nos lances livres, em ataque bem dividido com cinco atletas passando dos 10 pontos.

O último quarto teve a reação tardia, protagonizada por Renan e Ewing, que jogaram todo o período. O camisa 35 fez 15 pontos, incluindo 3 de 3 em bolas de fora do perímetro, enquanto o 44 fez oito pontos.

Com isso, a sequência negativa do Carcalaion chega ao número sete. Após estrear com vitória sobre o Caxias do Sul, o representante cearense na elite do basquetebol nacional perdeu para União Corinthians, Pato Basquete, Botafogo, Flamengo, Vasco, Brasília e agora Minas. Com o novo revés, a equipe local tem 14,3% de aproveitamento, a pior marca do NBB 2024/2025 até agora, ao lado do São José.

No ano passado, a equipe, que já era treinada por Flávio Espiga, fez boa campanha, caindo nas quartas de final para o Flamengo, vice-campeão da edição. A equipe cearense conta com alguns desfalques no elenco — o principal deles é o ala Dexter, cestinha do NBB 2022/2023.