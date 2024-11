Lenda do boxe, Mike Tyson volta aos ringues para enfrentar youtuber Jake Paul

Ao menos por uma noite, a capital mundial da luta será Arlington, no Texas, nos Estados Unidos. Isso porque na sexta-feira, 15, o lendário boxeador Mike Tyson, um dos maiores nomes da hixtória do boxe, enfrenta o youtuber americano Jake Paul.

Do outro lado, todavia, a confiança também prevalece. Paul possui experiência no ramo e já derrotou o brasileiro Anderson Silva, na temporada de 2022. Vale ressaltar que tratou-se de uma luta de boxe, enquanto o Spider é especialista em MMA.

Entre 1995 e 1996, duas derrotas para Evander Holyfield entraram para a história. Na primeira, Iron Mike perdeu o título após ser nocauteado. Na segunda, foi desqualificado por morder a orelha do rival. O cartel de boxeador do norte-americano tem 50 vitórias e 6 derrotas.

"Eu sonhei com isso, manifestei isso, e será o início do que tem sido uma carreira de 12 anos para mim em entretenimento, atuação, trabalho e todas as coisas que fiz agora no boxe, este é finalmente meu momento e minha hora de brilhar e vou mostrar ao mundo quem eu sou, pontou Jake Paul, de 27 anos.

Paul fez 11 lutas sancionadas como oficiais na carreira de boxeador. Foram 10 vitórias e 1 derrota — para Tommy Paul, boxer-celebridade conhecido por ser meio-irmão do ex-campeão mundial Tyson Fury. O youtuber venceu ainda lutadores de MMA como Nate Diaz, Tyron Woodley e Ben Askrem

Opinião do mundo da luta

Entretanto, o embate entre os dois tem gerado opiniões controversas entre especialistas. O Esportes O POVO conversou com dois: Wilson Baldini e Mateus Machado, da Revista Tatame.