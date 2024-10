Fortaleza conquista Copa do Nordeste de Futsal em final emocionante contra São João do Jaguaribe

O Fortaleza sagrou-se campeão da Copa do Nordeste de Futsal ao vencer o São João do Jaguaribe por 2 a 1, neste sábado, 19 de outubro, em uma final eletrizante. Disputada no Ginásio Júlio Irineu Costa, a partida teve os gols do Leão marcados por Rafinha e Gigante, enquanto Índio descontou para os anfitriões. Este é o segundo título do Tricolor na competição, o primeiro desde 2009.

Logo no primeiro tempo, Rafinha colocou o Fortaleza na frente, aproveitando uma das investidas ofensivas do time. Na etapa complementar, Gigante ampliou para o Leão, consolidando o domínio da equipe da capital. Já o São João do Jaguaribe, empurrado por sua torcida, reagiu nos minutos finais com a entrada do goleiro-linha, e Índio conseguiu diminuir a diferença.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O Leão, por outro lado, resistiu à pressão nos últimos instantes e contou com grandes defesas do goleiro Lambão para assegurar o título.