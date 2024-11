Fortaleza leva virada do Vasco e chega à quinta derrota seguida no NBB

Fortaleza Basquete Cearense venceu o Vasco da Gama pelo NBB Crédito: Carlos Roosewelt/FBC

O jejum de vitórias do Fortaleza Basquete Cearense segue no NBB. Nesta sexta-feira, 1º, jogando no ginásio do Centro de Formação Olímpica (CFO), o Carcalaion perdeu para o Vasco da Gama por 70 a 68. Esta foi a quinta derrota da equipe na competição. Até então, o único resultado positivo conquistado foi ainda na rodada inicial, quando triunfou diante do Caxias do Sul-RS, também no CFO. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Desde o começo do embate frente aos vascaínos, os tricolores já mostravam que poderia ser uma postura diferente das últimas vezes que esteve em quadra. Logo no 1º quarto, a equipe de Flávio Espiga saiu vencendo por 18 a 14, contando com uma boa atuação da Ewing e Demétrio, que marcam, respectivamente, oito e seis pontos.