Casa do técnico do Russas Futsal sofre incêndio e time organiza "vaquinha" em prol de reforma

Reginaldo Barros, técnico do Russas Futsal Crédito: Arquivo pessoal

Logo depois deles saíram da residência, Fernanda, cônjuge de Reginaldo, foi alertada por vizinhos que a casa estava pegando fogo e logo acionou o Corpo de Bombeiros. Ainda segundo o técnico, a esposa preferiu não avisá-lo na hora pois ele estava em quadra trabalhando e, por isso, só comunicou após o encerramento do duelo — que marcou a vitória do Russas por 2 a 0. Mesmo com o episódio, Reginaldo seguiu com a equipe durante o final de semana. No sábado, 2, o time se classificou para a final do torneio após superar o Boa Viagem por 6 a 3. Na decisão, disputada no domingo, 3, o Russas bateu o Madalena Fusal e se sagrou campeão. Ao término da disputa, o perfil oficial do time organizou uma "Corrente do Bem" em prol da reforma e mobília da residência do treinador. Na postagem, a equipe disponibilizou a chave pix de Reginaldo: (85) 98404-9604 (Nubank).