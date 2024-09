Estado do Ceará recebe Iron Macho, maior downwind de kitesurfe do mundo

Com 1.800 quilômetros percorridos e mais de 600 praias visitadas pelo litoral de seis estados nordestinos – Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e São Luís – o evento começou no dia 1º de setembro e irá até o dia 29

As belas praias e os bons ventos do Nordeste são verdadeiramente atrativos para os amantes do kitesurfe. Não é à toa que as praias desta região recebem, neste mês de setembro, a 12ª edição do Iron Macho, o maior evento de downwind da modalidade no mundo.

Com 1.800 quilômetros percorridos e mais de 600 praias visitadas pelo litoral de seis estados nordestinos – Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e São Luís – o evento começou no dia 1º de setembro e irá até o dia 29.

Com caráter educativo, o Iron Macho não possui disputa por pódio e busca proporcionar experiências aos participantes, como a onda Urca do Minhoto, no Rio Grande do Norte, que pode chegar até quatro metros de altura e fica a localizada a quase 30 quilômetros da costa potiguar.