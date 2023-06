Cearense conquista sétimo título mundial de kitesurf e leva prêmio de melhor do ano

Mikaili Sol tem apenas de 18 anos mas já marcou seu nome no kitesurf. A atleta cearense é líder do ranking mundial em duas modalidades do esporte



A jovem kitesfurista cearense Mikaili Sol vem se notabilizando cada vez mais no esporte. Na Espanha, a atleta conquistou seu sétimo título mundial e o terceiro na categoria Big Air, e venceu o prêmio de Melhor Atleta do Ano, este, pela segunda vez consecutiva.

Agora, a esportista de 18 anos está à três competições na modalidade Freestyle para levar o octacampeonato. As etapas do circuito GKA Kite World 2023 serão disputada em Dunkerque, na França, entre 16 e 20 de agosto; Taíba, litoral do estado, de 07 a 11 de novembro; e Fuwairit no Qatar, durante os dias 05 e 09 de dezembro.

Líder do ranking mundial nas modalidades Freestyle e Big Air, a cearense com dupla nacionalidade - sua mãe é estadunidense - , se mostrou ansiosa pelos próximos campeonatos e destacou o grande desafio para ela: “Todos os campeonatos são bem difíceis e as manobras das meninas estão ficando cada vez mais consistentes, e isso é o mais difícil. Para mim, a mais difícil foi no Qatar”, afirmou Mikaili

“Eu nem estava treinando tanto, pois não tinha boas condições de vento. Fiquei fazendo só duas horas de academia por dia. Mas eu sei o que preciso fazer e deu tudo certo”, ressaltou a cearense de 18 anos sobre o estado dos seus treinos.