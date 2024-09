Fortaleza BC estreia em menos de um mês na nova temporada do NBB

Vai começar a contagem regressiva para o Fortaleza Basquete Cearense voltar às quadras. Daqui a pouco menos de um mês, no dia 15 de outubro, o Carcalaion estreia diante de sua torcida na nova temporada do Novo Basquete Brasil (NBB) contra o Caxias do Sul, às 19h30min, no Centro de Formação Olímpica (CFO).

O técnico Flávio Espiga, que renovou o contrato para 2024 com o Fortaleza BC, afirma que o clube está “pronto para voo maiores” no NBB. Na temporada passada, o Carcalaion caiu nas quartas de final para o Flamengo, que chegou até a final e foi vice-campeão para o Franca. Na temporada regular, o time cearense terminou em oitavo.

O armador Cassiano, um dos remanescente do elenco da última temporada, revelou a ambição de melhorar os resultados obtidos na edição passada. “Queremos estar melhor classificados do que no ano passado e estamos treinando forte para isso” pontuou Cassiano. “A gente tem tudo para ser uma grande equipe nesta temporada”, completou.