Fortaleza BC é derrotado pelo Flamengo no primeiro jogo das quartas de final do NBB

O Fortaleza Basquete Cearense (FBC) iniciou a série contra o Flamengo pelas quartas de final com derrota. Na noite desta sexta-feira, 3, o Carcalaion perdeu para o Rubro-Negro por 79 a 71 no Tijuca Tênis Clube, e segue sem quebrar o jejum de sete anos sem vencer o time carioca;

Embora inserido em um contexto difícil, contra o melhor time do campeonato e fora de casa, o Fortaleza BC não se intimidou e se impôs em quadra no primeiro quarto. Com a concentração elevada na fase defensiva e ofensiva, o time cearense surpreendeu o Flamengo e venceu por 25 a 22. O início promissor criou uma atmosfera de otimismo por um bom desempenho do Carcalaion, mas faltou consistência.



No segundo quarto, o contexto se inverteu. O Fortaleza BC, antes superior, viu o Flamengo crescer no jogo e, no embalo da torcida, dominar por completo a partida antes do intervalo. Neste recorte, o Rubro-Negro não só recuperou a vantagem construída pelo Carcalaion anteriormente, como ultrapassou o time comandado por Espiga no placar agregado: 43 a 39.



Na última metade do jogo, o Flamengo manteve-se mais eficiente em quadra. Venceu o terceiro quarto pela parcial de 21 a 17 e confirmou o triunfo no quarto quarto por 15 a 15, totalizando 79 a 71. Carrasco do time cearense, o Rubro-Negro não perde para o Carcalaion desde a temporada de 2016/2017.