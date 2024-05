Em desvantagem nos playoffs, Espiga e Alberto Bial acreditam numa reação do Fortaleza BC

Atualmente com uma desvantagem de 2 a 0 na série, o time comandado por Flávio Espiga não pode mais perder nenhuma partida se quiser avançar para as semifinais da competição

A nova derrota para o FlaBasquete nesta terça-feira, 7, no Centro de Formação Olímpica, complicou a situação do Fortaleza Basquete Cearense nos playoffs do NBB de 2024. Com o revés, o Carcalaion precisa ganhar o próximo duelo, nesta quinta-feira, 9, novamente em Fortaleza, para prolongar a série de “melhor de cinco”.

Atualmente com uma desvantagem de 2 a 0 na série, o time comandado por Flávio Espiga não pode mais perder nenhuma partida se quiser avançar para as semifinais da competição. Para isso, o técnico tricolor ressaltou que é preciso encontrar um equilíbrio entre ataque e defesa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Acho que a gente, para o próximo jogo, tem que encaixar esse equilíbrio. Conseguir defender de forma satisfatória e atacar com a coragem de sempre que a gente tem”, pontuou o comandante. “Esse grupo aí (elenco do Fortaleza BC) é guerreiro, os caras brigam muito e vão, sem dúvida, dar tudo aí no próximo jogo para que a gente possa sair com a vitória” finalizou.