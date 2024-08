Com 1.200 inscritos, Ironman Fortaleza será realizado no próximo domingo, 25; veja detalhes

Principal competição de triatlo do mundo, o Ironman será disputado neste domingo, 25, em Fortaleza. O evento classificará atletas para a etapa mundial de 2025, que será realizado em Marbella, na Espanha, nos dias 8 e 9 de novembro do próximo ano.

Ao todo, serão 65 vagas em disputa: 45 para as categorias de faixa etária, masculina e feminina, além de mais 20 vagas exclusivas para mulheres. Na soma total, são 1.200 inscritos.

Neste ano, o Ironman Fortaleza contará com as presenças dos experientes José Belarmino, maior vencedor da etapa com quatro conquistas, Santiago Ascenço, que venceu a etapa no Rio de Janeiro, e Frank Silvestrin, terceiro em solo carioca neste ano. Além disso, Luisa Pais da Costa, vice-campeã no Rio, também estará presente.

Percurso

De acordo com a organização, a natação terá 1,9 km, em uma única volta, e será realizada na Praia de Iracema, entre os espigões da João Cordeiro e Rui Barbosa. Já o ciclismo passará por diversos pontos turísticos da cidade, como a Beira-Mar, Passeio Público, Catedral de Fortaleza, Santa Casa, Mercado Central, Forte Nossa Senhora da Assunção e Praça da Estação. A corrida, por sua vez, acontecerá na orla da capital.