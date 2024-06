Projeto social promove aulão de basquete com Alberto Bial e apresentações artísticas

Alunos do Complexo Social Mais Infância participaram de aulão de basquete com Alberto Bial Crédito: Mariana Parente/SPS

Os jovens do bairro João XXIII tiveram uma tarde especial nesta segunda-feira, 17. Mais especificamente os alunos do Complexo Social Mais Infância. As crianças e adolescentes tiveram um aulão de basquete com Alberto Bial, nome histórico do basquete brasileiro. Na oportunidade Bial, mostrou seu método de ensino humanizado, que foi criado ao longo dos seus 50 anos de trabalho.

Em conversa exclusiva com o Esportes O POVO, ele falou sobre o momento importante em sua carreira, e o objetivo do projeto. "A honra é toda minha, e a possibilidade que foi aberta pela secretária Onélia de trazer o basquete para pessoas carentes é algo único. Estou há 60 anos no esporte, já vivi bastante e sempre foi praticado em clubes, colégio, em locais de classe média alta".