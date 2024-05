UFC 301 no RJ: veja o card de lutas completo e onde assistir ao vivo

Com despedida de José Aldo e brasileiro defendendo cinturão, o UFC 301 acontece hoje, sábado, 4 de maio. Veja onde assistir ao vivo e quais serão todas as lutas do evento

A 301ª edição do Ultimate Fighting Championship (UFC) acontece hoje, sábado, 4 de maio (04/05), com 13 brasileiros no octógono. O evento será na Farmasi Arena, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

José Aldo, ídolo nacional do MMA, retorna da "aposentadoria prévia" para sua última luta no UFC tendo como local o Rio de Janeiro, onde é muito querido. Sua luta mais recente foi em agosto de 2022, contra Merab Dvalishvili, no UFC 278, quando foi derrotado.

No card principal, Alexandre Pantoja será destaque. Pantoja, natural do Rio de Janeiro e torcedor do Flamengo, terá Steve Erceg como rival na principal luta da noite. Na provocação, Erceg apareceu em uma entrevista com uma camisa do Botafogo.

UFC 301: horário e onde assistir ao vivo

O UFC 301 terá início às 19 horas (horário de Brasília), com as principais lutas programadas para começar às 23h. A transmissão ao vivo será exclusiva no UFC Fight Pass. Confira mais detalhes sobre como assistir e os horários no final do texto.