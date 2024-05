Thiago Wild perde para Alcaraz e é eliminado do Masters 1000 de Madri

Tenista brasileiro é derrotado pelo jovem espanhol, terceiro melhor do mundo, por 2 sets a 0 e se despede do torneio na Espanha

A boa campanha de Thiago Wild no Masters 1000 de Madri terminou na manhã deste domingo, 28. A eliminação do brasileiro — número 63 do ranking da ATP — no torneio aconteceu diante do espanhol Carlos Alcaraz, um dos principais nomes da atualidade no tênis.

Jogando diante da sua torcida, o número 3 do mundo esteve dominante em quadra. Assim, superou o brasileiro em dois sets, parciais de 6/3 e 6/3.

Anteriormente, Wild vinha de vitórias em Madri contra dois rivais com ranking melhor do que o seu: o russo Roman Safiullin (42) e o italiano Lorenzo Musetti (29), sem perder sets.